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Кабмин продлил срок закрытия пунктов пропуска на госгранице

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 21:34
Кабмин продлил срок закрытия пунктов пропуска на госгранице
Иллюстративное фото (facebook.com/DPSUkraine)

Авиационное сообщение также будет ограничено до 22 мая

Кабинет министров продлил закрытие пунктов пропуска на государственной границе до 22 мая в рамках карантина в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление Кабмина.

Так, согласно постановлению правительства, временное ограничение пересечения границы продлено до 22 мая. Запрет на перевозки авиационным транспортом также были продлены до 22 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство разрешило украинцам с 11 мая посещать парки, зоны отдыха, прибрежные зоны и детские площадки. При этом ограничения на количество лиц сохраняются. Передвигаться можно только по двое.

Также РБК-Украина писало, что в Кабмине разрешили журналистам и работникам СМИ проводить телевизионные съемки на улице и в помещениях при условии ограничения количества человек и наличия средств защиты. Доступ к съемкам посторонним лицам должен быть ограничен.

Кроме того, правительство разрешил работу летних площадок заведений общественного питания и работу на вынос. Однако расстояние между столами должно быть не менее 1,5 метра, а за столами должны сидеть не более 2 человек, кроме младших 14 лет. Персонал заведений питания должен использовать средства защиты рук, глаз и лица.

В Кабмине опубликовали полный список послаблений Кабмин опубликовал постановление о продлении карантина до 22 мая с ослаблениями
Новости Украины границакарантинпункт пропуска
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