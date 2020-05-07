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Не более двух человек за столом: Кабмин обнародовал требования для кафе

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 20:20
Не более двух человек за столом: Кабмин обнародовал требования для кафе
Иллюстративное фото (УНИАН)

Теперь кафе и рестораны могут работать на летних площадках

Кабинет министров Украины обнародовал требования для кафе и ресторанов, которые могут возобновить свою работу с 11 мая в рамках карантина. Об этом сообщает РБК-Украина.

Таким образом, услуги общественного питания можно будет осуществлять:

  • на открытых (летних) площадках под открытым небом при условии обеспечения соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами;
  • за столом разрешено размещать не более двух клиентов (без учета детей в возрасте до 14 лет);
  • адресная доставка заказов и заказы на вызов выполняются при условии, что субъект хозяйствования, который проводит такую ​​деятельность, является оператором рынка пищевых продуктов в соответствии с законом Украины "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов";
  • работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (включая защиту лица, глаз, рук)
  • посетители, кроме времени приема пищи, должны быть в средствах индивидуальной защиты, в частности респираторах или защитных масках, в том числе изготовленных самостоятельно, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, Кабмин опубликовал постановление о продолжение действия карантинных ограничений в Украине. При этом правительство внесло определенные послабления, которые начнут действовать с 11 мая.

После ослабления карантина откроют парты и музеи. В частности, уже с 11 мая будут открыты летние площадки ресторанов, салонов красоты и других объектов.

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