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Кабмін продовжив термін закриття пунктів пропуску на держкордоні

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 21:34
Кабмін продовжив термін закриття пунктів пропуску на держкордоні
Ілюстративне фото (facebook.com/DPSUkraine)

Авіаційне сполучення також буде обмежене до 22 травня

Кабінет міністрів продовжив закриття пунктів пропуску на державному кордоні до 22 травня в рамках карантину в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну постанову Кабміну.

Так, відповідно до постанови уряду, тимчасове обмеження перетинання державного кордону продовжено до 22 травня. Заборону на перевезення авіаційним транспортом також було продовжено до 22 травня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд дозволив українцям з 11 травня відвідувати парки, зони відпочинку, прибережні зони та дитячі майданчики. При цьому обмеження на кількість осіб зберігаються. Пересуватися можна лише по двоє.

Також РБК-Україна писало, що в Кабміні дозволили журналістам та працівникам ЗМІ проводити телевізійні зйомки на вулиці та в приміщеннях за умови обмеження кількості осіб та наявності засобів захисту. Доступ до зйомок сторонніх осіб також повинен бути обмежений.

Крім того, уряд дозволив роботу літніх майданчиків закладів громадського харчування та роботу на винос. Однак відстань між столами має бути не менше 1,5 метра, а за столами повинні сидіти не більше 2 людей, окрім молодших 14 років. Персонал закладів харчування повинен використовувати засоби захисту рук, очей та обличчя.

У Кабміні оприлюднили повний список послаблень Кабмін опублікував постанову про продовження карантину до 22 травня з послабленнями
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