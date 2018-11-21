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Кабмин продлил размещение акций "Центрэнерго" до 30 марта

Новости » Экономика    21.11.2018 - 12:35
Кабмин продлил размещение акций "Центрэнерго" до 30 марта
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

По ранее утвержденному плану сроки размещения акций завершались 30 ноября

Кабинет министров Украина продлил размещение акций Публичного акционерного общества  "Центрэнерго" до 30 марта 2019 года. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, согласно ранее утвержденному плану предельный срок размещения акций "Центрэнерго" заканчивался 30 ноября 2018 года. Однако аукцион по его продаже назначен Фондом государственного имуществ на 13 декабря. Для соблюдения всех требований законодательства по проведению конкурса по продаже 78,289% акций правительство решило продлить сроки их размещения до 30 марта.

 

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, в конце октября Фонд госимущества опубликовал инструкцию для инвесторов "Центрэнерго". В инструкции по дням расписаны все этапы проведения конкурса и указано, какие меры осуществляются на каждом из этапов с момента подачи заявок.

Отметим, до этого правительство приняло решение, что конкурс по продаже "Центрэнерго" состоится только при условии участия двух претендентов. Стартовая цена государственного пакета акций на аукционе составляет  почти 6 млрд гривен.

 

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