Фонд госимущества опубликовал инструкцию для инвесторов "Центрэнерго"

Фото: Виталий Трубаров (РБК-Украина)

Инструкция обнародована на сайте Фонда госимущества

Фонд государственного имущества Украины опубликовал инструкцию для потенциальных инвесторов ПАО "Центрэнерго". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост и. о. главы Виталия Трубарова в Facebook.

По его словам, Фонд государственного имущества разработал подробную пошаговую инструкцию для потенциальных покупателей пакета акций "Центрэнерго" и разместил ее на своем официальном сайте.

"Инструкция разработана для того, чтобы помочь инвесторам быстро и правильно подготовить все документы для участия в конкурсе. В ней, в частности, по дням расписаны все этапы проведения конкурса и указано, какие меры осуществляются на каждом из этапов с момента подачи заявок на конкурс в передаче государственного пакета акций", - добавил Трубаров.

Напомним, ранее в Фонде госимущества назвали дату аукциона по продаже "Центрэнерго". Аукцион состоится 13 декабря.

Отметим, до этого правительство приняло решение, что конкурс по продаже "Центрэнерго" состоится только при условии участия двух претендентов.