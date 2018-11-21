Кабмін продовжив розміщення акцій "Центренерго" до 30 березня

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

За раніше затвердженим планом строки розміщення акцій завершувалися 30 листопада

Кабінет міністрів України продовжив розміщення акцій Публічного акціонерного товариства "Центренерго" до 30 березня 2019 року. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, згідно з раніше затвердженим планом граничний строк розміщення акцій "Центренерго" закінчувався 30 листопада 2018 року. Однак аукціон з його продажу призначено Фондом державного майна на 13 грудня. Для дотримання всіх вимог законодавства щодо проведення конкурсу з продажу 78,289% акцій уряд вирішив продовжити терміни їх розміщення до 30 березня.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, наприкінці жовтня Фонд держмайна опублікував інструкцію для інвесторів "Центренерго". В інструкції по днях розписано всі етапи проведення конкурсу та зазначено, які заходи здійснюються на кожному з етапів з моменту подачі заявок.

Відзначимо, до цього уряд прийняв рішення, що конкурс з продажу "Центренерго" відбудеться тільки за умови участі двох претендентів. Стартова ціна державного пакету акцій на аукціоні становить майже 6 млрд гривень.