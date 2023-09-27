Кабмін призначив заступників міністра оборони: список

Відповідно до рішення Кабінету міністрів, заступниками міністра оборони України призначено:

Джигира Юрія Анатолійовича;

Калмикову Наталію Фернандівну;

Черногоренко Катерину Леонідівну.

"Головний пріоритет для нових членів команди - наші воїни, їхнє життя, здоров’я та гідність. Наше найважливіше завдання - забезпечити повагу до гідності воїнів у всіх взаємодіях з державою", - заявив міністр Умєров.

Що відомо про нових заступників міністра оборони?

Джигара Юрій - упродовж 2001-2018 років здійснював розробку та експертну підтримку реформ державних фінансів у складі низки проєктів міжнародного розвитку та фінансування програм соціального сектору в Україні, а також низці інших країн.

Протягом 2015-2018 років працював позаштатним радником міністра фінансів України, й позаштатним радником в.о. міністра охорони здоров’я протягом 2016-2018 років.

З 26 липня 2018 року Джигара було призначено на посаду заступника міністра фінансів.

Останні три роки консультує Світовий Банк з питань фінансових частин реформ, пов’язаних з охороною здоров’я. У Джигара понад 20 років економічного досвіду в підтримці реформ, соціальній політиці та фіскальній децентралізації в Україні, Східних Балканах, Центральній Азії.

Калмикова Наталія - закінчила Вінницький національний медичний університет й Вінницьку академію неперервної освіти за спеціальністю "Магістр публічного управління".

Протягом червня 2021 - листопада 2021 обіймала посаду радниці з гендерних питань командувача Сухопутних військ ЗСУ. З лютого 2022 була виконавчою директоркою Українського ветеранського фонду. Також обіймала посаду заступника директора у фонді "Повернись живим".

Черногоренко Катерина - сьогодні працює проєктним менеджером у Міністерстві цифрової трансформації. Керівниця проекту "Армія дронів". З 2018 року є проектним координатором електронних послуг "єМалятко", електронний лікарняний та запровадження COVID-сертифікатів в "Дії".

Що цьому передувало?

5 вересня Верховна рада звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Після цього йому на зміну прийшов колишній глава Фонду держмайна Рустем Умєров.

Перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що "міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому".

Вже 18 вересня уряд також звільнив майже всіх заступників міністра оборони України. Мова йде про:

Володимира Гаврилова;

Ростислава Замлинського;

Ганну Маляр;

Дениса Шарапова.

Крім того, було звільнено: