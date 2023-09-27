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Кабмин назначил заместителей министра обороны: список

Фото: Кабмин назначил заместителей министра обороны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет министров Украины назначил трех заместителей министра обороны Рустема Умерова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

В соответствии с решением Кабинета министров, заместителями министра обороны Украины назначены: 

  • Джигира Юрия Анатольевича;
  • Калмыкову Наталью Фернандивну;
  • Черногоренко Екатерина Леонидовна.

Что известно о новых заместителях министра обороны? 

Джигара Юрий Анатольевич - в течение 2001-2018 годов осуществлял разработку и экспертную поддержку реформ государственных финансов в составе ряда проектов международного развития и финансирования программ социального сектора в Украине, а также ряде других стран. 

В течение 2015-2018 годов работал внештатным советником министра финансов Украины, и внештатным советником и.о. министра здравоохранения в течение 2016-2018 годов. 

С 26 июля 2018 года Джигар был назначен на должность заместителя министра финансов. 

Калмыкова Наталья Фернандивна - закончила Винницкий национальный медицинский университет и Винницкую академию непрерывного образования по специальности "Магистр публичного управления". 

В течение июня 2021 - ноября 2021 занимала должность советника по гендерным вопросам Командующего Сухопутных войск ВСУ. 

Черногоренко Екатерина Леонидовна - сегодня работает проектным менеджером в Министерстве цифровой трансформации.

Что этому предшествовало?

5 сентября Верховная рада уволила Алексея Резникова с должности министра обороны. После этого ему на смену пришел бывший глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что "министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом".

Уже 18 сентября правительство также уволило почти всех заместителей министра обороны Украины. Речь идет о: 

  • Владимире Гаврилове;
  • Ростиславе Замлинском;
  • Анне Маляр;
  • Денисе Шарапове.

Кроме того, были уволены:

  • Андрей Шевченко с должности заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции;
  • Виталия Дейнегу с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
  • Константин Ващенко с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.

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Министерство обороны РФ