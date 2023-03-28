Кабмін призначив заступника Лісового, ще двох замміністрів освіти звільнили

Зазначимо, що Завгородній обіймав посаду генерального директора директорату цифрової трансформації Міносвіти.

Окрім того, уряд звільнив двох заступників міністра освіти - Олександра Костюченка та Олексія Шкуратова.

Також було звільнено Павла Козирєва з посади заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, 21 березня Кабмін призначив Оксена Лісового новим міністром освіти та науки.

До цього Рада відправила у відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки.

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