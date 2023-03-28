Кабмин назначил заместителя Лисового, еще двоих замминистров образования уволили

Кабинет Министров назначил Дмитрия Завгороднего заместителем министра образования и науки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение правительства.
Завгородний занимал должность генерального директора директората цифровой трансформации Минобразования.
Кроме того, правительство уволило двоих заместителей министра образования - Александра Костюченко и Алексея Шкуратова.
Также был уволен Павел Козырев с должности заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Напомним, 21 марта Кабмин назначил Оксена Лисового новым министром образования и науки.
До этого Рада отправил в отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.
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