Кабмін призначив в.о. голови Нацполіції замість Вигівського

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Уряд призначив Андрія Сибігу першим заступником Міністра закордонних справ України, а Євгенія Хмару - заступником Міністра оборони України.

Тимчасове виконання обов'язків Кабмін поклав на трьох посадовців:

Міністра закордонних справ України - на Андрія Сибігу;

Міністра оборони України - на Євгенія Хмару;

Голови Національної поліції України - на Максима Цуцкірідзе.

Однак, за словами поінформованого співрозмовника РБК-Україна, це лише тимчасове рішення. Нового голову Нацполу ще не обрали.

"Цуцкірідзе є просто тимчасово виконуючим обов'язки. Хто стане новим головою Нацполіції - визначать завтра", - сказало джерело РБК-Україна.