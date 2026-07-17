Кабмін призначив в.о. голови Нацполіції замість Вигівського
Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових рішень - виконання обов'язків керівників трьох відомств покладено на нових людей, зокрема посаду в.о. голови Нацполіції отримав Максим Цуцкірідзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Уряд призначив Андрія Сибігу першим заступником Міністра закордонних справ України, а Євгенія Хмару - заступником Міністра оборони України.
Тимчасове виконання обов'язків Кабмін поклав на трьох посадовців:
- Міністра закордонних справ України - на Андрія Сибігу;
- Міністра оборони України - на Євгенія Хмару;
- Голови Національної поліції України - на Максима Цуцкірідзе.
Однак, за словами поінформованого співрозмовника РБК-Україна, це лише тимчасове рішення. Нового голову Нацполу ще не обрали.
"Цуцкірідзе є просто тимчасово виконуючим обов'язки. Хто стане новим головою Нацполіції - визначать завтра", - сказало джерело РБК-Україна.
Нагадаємо, Верховна Рада 16 липня затвердила новий склад Кабміну на чолі з прем'єром Сергієм Корецьким. У ході ротацій Іван Вигівський став новим міністром внутрішніх справ, покинувши посаду голови Національної поліції.
Вчора джерело РБК-Україна повідомляло, що т.в.о. голови Нацполіції стане перший заступник Вигівського Максим Цуцкірідзе. Однак, за словами іншого поінформованого співрозмовника РБК-Україна, це лише тимчасове рішення - нового голову Нацполу ще не обрали.