ua en ru
Пт, 17 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Кабмін призначив в.о. голови Нацполіції замість Вигівського

21:51 17.07.2026 Пт
1 хв
Які ще посади залишились без керівників після ротацій?
aimg Валерія Абабіна
Кабмін призначив в.о. голови Нацполіції замість Вигівського Фото: в.о. голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе. (Віталій Носач РБК_Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових рішень - виконання обов'язків керівників трьох відомств покладено на нових людей, зокрема посаду в.о. голови Нацполіції отримав Максим Цуцкірідзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Уряд призначив Андрія Сибігу першим заступником Міністра закордонних справ України, а Євгенія Хмару - заступником Міністра оборони України.

Тимчасове виконання обов'язків Кабмін поклав на трьох посадовців:

  • Міністра закордонних справ України - на Андрія Сибігу;
  • Міністра оборони України - на Євгенія Хмару;
  • Голови Національної поліції України - на Максима Цуцкірідзе.

Однак, за словами поінформованого співрозмовника РБК-Україна, це лише тимчасове рішення. Нового голову Нацполу ще не обрали.

"Цуцкірідзе є просто тимчасово виконуючим обов'язки. Хто стане новим головою Нацполіції - визначать завтра", - сказало джерело РБК-Україна.

Нагадаємо, Верховна Рада 16 липня затвердила новий склад Кабміну на чолі з прем'єром Сергієм Корецьким. У ході ротацій Іван Вигівський став новим міністром внутрішніх справ, покинувши посаду голови Національної поліції.

Вчора джерело РБК-Україна повідомляло, що т.в.о. голови Нацполіції стане перший заступник Вигівського Максим Цуцкірідзе. Однак, за словами іншого поінформованого співрозмовника РБК-Україна, це лише тимчасове рішення - нового голову Нацполу ще не обрали.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національна поліція Правительство
Новини
У Києві другий день проходить протест через відставку Федорова
У Києві другий день проходить протест через відставку Федорова
Аналітика
Як РЕБ може протидіяти масованим атакам: інтерв'ю CEO Kvertus
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Як РЕБ може протидіяти масованим атакам: інтерв'ю CEO Kvertus