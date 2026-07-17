Кабмин назначил и. о. главы Нацполиции вместо Выговского
Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений - исполнение обязанностей руководителей трех ведомств возложено на новых людей, в частности, должность и.о. главы Нацполиции получил Максим Цуцкиридзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабинета Министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.
Правительство назначило Андрея Сибигу первым заместителем Министра иностранных дел Украины, а Евгения Хмару – заместителем Министра обороны Украины.
Временное исполнение обязанностей Кабмин возложил на трех должностных лиц:
- Министра иностранных дел Украины – на Андрея Сибигу;
- Министра обороны Украины – на Евгения Хмару;
- Главы Национальной полиции Украины - на Максима Цуцкиридзе.
Однако, по словам информированного собеседника РБК-Украина, это лишь временное решение . Нового председателя Нацпола еще не избрали.
"Цуцкиридзе является просто временно исполняющим обязанности. Кто станет новым главой Нацполиции – определят завтра ", – сказал источник РБК-Украина.
Напомним, Верховная Рада 16 июля утвердила новый состав Кабмина во главе с премьером Сергеем Корецким. В ходе ротаций Иван Выговский стал новым министром внутренних дел, покинув пост главы Национальной полиции.
Вчера источник РБК-Украина сообщал , что и.о. главы Нацполиции станет первый заместитель Выговского Максим Цуцкиридзе. Однако, по словам другого информированного собеседника РБК-Украина, это лишь временное решение – нового главу Нацпола еще не избрали.