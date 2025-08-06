Кабмін призначив Цивінського директором БЕБ

Скандал з призначенням Цивінського

Варто нагадати, 25 червня стало відомо, що Олександр Цивінський став переможцем конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки.

Проте уряд відмовився затверджувати Цивінського на посаду. Причиною цього стали сумніви відповідності усім критеріям, зокрема "безпекові оцінки" СБУ.

Як повідомлялося, комісія з проведення конкурсу на посаду директора БЕБ отримала інформацію від СБУ про рекомендацію провести поліграф стосовно окремих кандидатів, родичі яких мають певні зв'язки з Росією. Це стосувалося і Цивінського.

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора БЕБ відмовилася змінювати переможця, як цього просив уряд.

Прем'єрка Юлія Свириденко 1 серпня повідомила, що Олександр Цивінський пройде поліграф. Вже 6 серпня Цивінський у коментарі РБК-Україна підтвердив, що пройшов поліграф.

Україна мала призначити директора БЕБ до 31 липня згідно з Меморандумом про економічну та фінансову політику, який уклали з МВФ.