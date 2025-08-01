Цивінський пройде поліграф, голову БЕБ можуть призначити наступного тижня, - Свириденко
Кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський пройде поліграф.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко та Цивінського.
Свириденко розповіла, що сьогодні зранку мала розмову з Цивінським.
"Конкурсна комісія ухвалила рішення, а Уряд отримав результати додаткових перевірок. Ми всі зацікавлені в тому, щоб БЕБ став дієвою інституцією та мав реальну довіру - довіру бізнесу та усього українського суспільства", - зауважила вона.
За словами прем'єра, вони з Цивінським обговорили, як зняти всі питання та сумніви у цивілізований спосіб.
"Домовились з ним про проходження поліграфа. Це гарантовано позбавляє ситуацію будь-яких маніпуляцій та дозволяє рухатись далі", - зауважила вона.
Своєю чергою Цивінський підтвердив цю інформацію та зауважив, що його розмова з премʼєром була конструктивна і по суті.
"Домовилися діяти відкрито й чітко, щоб зняти всі запитання і рухатися вперед", - сказав він.
Наостанок Свириденко висловила сподівання, що вже наступного тижня уряд зможе ухвалити відповідне рішення, яке дозволить оновити роботу БЕБ та буде значним внеском у позитивне перезавантаження відносин між державою та бізнесом.
Обрання директора БЕБ
Ще 25 червня Цивінський став переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ.
Як повідомляв народний депутат Ярослав Железняк, кандидатуру Цивінського підтримали троє представників міжнародних організацій, проте представники уряду не віддали йому жодного голосу.
Вже 30 червня прем'єру України, яким на той момент був Денис Шмигаль, передали подання про переможця конкурсу на директора БЕБ.
Проте уряд не підтримав призначення Цивінського на посаду директора БЕБ.
Детальніше про те, чому Кабінет міністрів фактично відмовився визнавати результати конкурсу з відбору нового глави Бюро економічної безпеки та що стоїть за причиною відмови, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо також, що сам Цивінський вчора повідомив, що Служба безпеки України не виявила жодних підстав для його непризначення.