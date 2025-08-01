Цивінський пройде поліграф, голову БЕБ можуть призначити наступного тижня, - Свириденко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко та Цивінського .

Свириденко розповіла, що сьогодні зранку мала розмову з Цивінським.

"Конкурсна комісія ухвалила рішення, а Уряд отримав результати додаткових перевірок. Ми всі зацікавлені в тому, щоб БЕБ став дієвою інституцією та мав реальну довіру - довіру бізнесу та усього українського суспільства", - зауважила вона.

За словами прем'єра, вони з Цивінським обговорили, як зняти всі питання та сумніви у цивілізований спосіб.

"Домовились з ним про проходження поліграфа. Це гарантовано позбавляє ситуацію будь-яких маніпуляцій та дозволяє рухатись далі", - зауважила вона.

Своєю чергою Цивінський підтвердив цю інформацію та зауважив, що його розмова з премʼєром була конструктивна і по суті.

"Домовилися діяти відкрито й чітко, щоб зняти всі запитання і рухатися вперед", - сказав він.

Наостанок Свириденко висловила сподівання, що вже наступного тижня уряд зможе ухвалити відповідне рішення, яке дозволить оновити роботу БЕБ та буде значним внеском у позитивне перезавантаження відносин між державою та бізнесом.