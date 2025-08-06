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Переможець конкурсу на посаду голови БЕБ Цивінський пройшов поліграф

Київ, Середа 06 серпня 2025 10:12
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Переможець конкурсу на посаду голови БЕБ Цивінський пройшов поліграф Фото: Олександр Цивінський (скриншот відео)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Переможець конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський пройшов поліграф. Уряд має надати результати.

Про це він повідомив у коментарі РБК-Україна.

Цивінський у коментарі РБК-Україна підтвердив, що пройшов поліграф, і зазначив, що результати проходження має надати Кабмін.

Варто додати, що у Верховній Раді очікують на призначення Олександра Цивінського вже сьогодні, 6 серпня.

Скандал з Цивінським

Нагадаємо, комісія з добору очільника Бюро економічної безпеки оголосила переможцем конкурсу детектива НАБУ Олександра Цивінського. Проте Кабінет міністрів не затвердив Цивінського на посаду.

В уряді висловили сумніви щодо його відповідності усім критеріям, які вимагають від кандидата на цю посаду. Зокрема, йдеться про "безпекові оцінки" СБУ.

Як відомо, конкурсна комісія отримала інформацію від СБУ про рекомендацію провести поліграф стосовно окремих кандидатів, родичі яких мають певні зв'язки з РФ, зокрема і Цивінський.

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора БЕБ відмовилася змінювати переможця.

Минулого тижня прем'єрка Юлія Свириденко повідомила, що Цивінський пройде поліграф, що дозволить "рухатися далі".

Додамо, що Україна мала призначити нового директора БЕБ до 31 липня 2025 року згідно з Меморандумом про економічну та фінансову політику, який уклали Україна та МВФ.

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Бюро економічної безпеки
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