Кабмин назначил Цивинского директором БЭБ

Скандал с назначением Цивинского

Стоит напомнить, 25 июня стало известно, что Александр Цивинский стал победителем конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности.

Однако правительство отказалось утверждать Цивинского на должность. Причиной этого стали сомнения соответствия всем критериям, в частности "оценки безопасности" СБУ.

Как сообщалось, комиссия по проведению конкурса на должность директора БЭБ получила информацию от СБУ о рекомендации провести полиграф в отношении отдельных кандидатов, родственники которых имеют определенные связи с Россией. Это касалось и Цивинского.

Комиссия по проведению конкурса на должность директора БЭБ отказалась менять победителя, как этого просило правительство.

Премьер Юлия Свириденко 1 августа сообщила, что Александр Цивинский пройдет полиграф. Уже 6 августа Цивинский в комментарии РБК-Украина подтвердил, что прошел полиграф.

Украина должна была назначить директора БЭБ до 31 июля согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике, который заключили с МВФ.