Кабмін призначив стипендії для окремих школярів та студентів: хто зможе отримати

Фото: Кабмін призначив стипендії для окремих школярів та студентів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів призначив 39 стипендій для школярів та студентів, які перемогли на Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка.

Як передає РБК-Україна, про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Передбачили 39 стипендій для школярів та студентів, які перемогли на Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка. Загалом - близько 1 млн гривень на рік", - повідомила Свириденко.

Розмір стипендій: 

  • для учнів шкіл  - 1420 гривень/місяць;
  • для студентів закладів фахової передвищої освіти - 2870 гривень/місяць;
  • для студентів закладів вищої освіти та наукових установ - 3800 гривень/місяць.

Також Кабмін затвердив 17 дворічних стипендій для видатних освітян. 

Стипендії для школярів та студентів

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що випускники, які складуть НМТ на 185+ балів, отримають стипендію. Йдеться про 10 000 гривень на рік.

Також президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні планують підвищити стипендії для всіх студентів.

За словами Зеленського, він розраховує, що наступного року на це закладуть необхідні кошти.

При цьому наразі Україна збільшуватиме підтримку для всіх, хто має "значні результати в навчанні".

