Кабмін призначив стипендії для окремих школярів та студентів: хто зможе отримати

Стипендії для школярів та студентів

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що випускники, які складуть НМТ на 185+ балів, отримають стипендію. Йдеться про 10 000 гривень на рік.

Також президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні планують підвищити стипендії для всіх студентів.

За словами Зеленського, він розраховує, що наступного року на це закладуть необхідні кошти.

При цьому наразі Україна збільшуватиме підтримку для всіх, хто має "значні результати в навчанні".