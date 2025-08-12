ua en ru
Вт, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Випускникам будуть виплачувати стипендії за успішне складання НМТ: скільки балів потрібно набрати

Вівторок 12 серпня 2025 20:06
UA EN RU
Випускникам будуть виплачувати стипендії за успішне складання НМТ: скільки балів потрібно набрати Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Випускники, які складуть НМТ на 185+ балів, отримають стипендію. Йдеться про 10 000 гривень на рік.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла прем'єр-міністр України Юлія Свириденко під час Українського молодіжного форуму 2025: Молодь Тут!

За словами Свириденко, на форумі вона почула десятки нових ідей щодо житлової політики підприємництва.

"Багато з них в роботі. Наприклад, гранти для креативних індустрій - презентуємо зовсім скоро. Також плануємо збільшити гранти для молоді за програмою "Власна Справа" зі 150 до 200 тисяч гривень", - розповіла прем'єр.

Вона додала, що з 1 вересня уряд збільшив розмір президентських стипендій для учнів профтехів до 6 320 гривень, для студентів коледжів і технікумів - 7 600 гривень,
для студентів університетів - 10 000 гривень, аспірантів - 23 700 гривень.

Окрім того, школярі, які складуть НМТ на 185+ балів, отримають стипендію президента - 10 000 гривень на рік. Кількість стипендій збільшили до 400.

"Від президента отримали доручення вже наступного року підвищити стипендії для всіх студентів. Це рішення, яке давно на часі. Разом із військовими маємо переглянути правила перетину кордону, підвищивши вікову межу з 18 до 22 років", - додала Свириденко.

Зеленський анонсував збільшення стипендій

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні планують підвищити стипендії для всіх студентів.

За словами Зеленського, він розраховує, що наступного року на це закладуть необхідні кошти.

При цьому наразі Україна збільшуватиме підтримку для всіх, хто має "значні результати в навчанні".

"Ми продовжуємо відповідні програми, будемо заохочувати до досягнення великих результатів", - уточнив президент.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Юлія Свириденко
Новини
ЗСУ зупиняють просування росіян на Добропільському та Покровському напрямках, - Генштаб
ЗСУ зупиняють просування росіян на Добропільському та Покровському напрямках, - Генштаб
Аналітика
Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа
Роман Коткореспондент РБК-Україна Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа