Кабмин назначил стипендии для отдельных школьников и студентов: кто сможет получить

Кабинет министров назначил 39 стипендий для школьников и студентов, которые победили на Международном языково-литературном конкурсе имени Тараса Шевченко.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
"Предусмотрели 39 стипендий для школьников и студентов, которые победили на Международном языково-литературном конкурсе имени Тараса Шевченко. В общем - около 1 млн гривен в год", - сообщила Свириденко.
Размер стипендий:
Также Кабмин утвердил 17 двухлетних стипендий для выдающихся педагогов.
Напомним, ранее мы сообщали, что выпускники, которые сдадут НМТ на 185+ баллов, получат стипендию. Речь идет о 10 000 гривен в год.
Также президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине планируют повысить стипендии для всех студентов.
По словам Зеленского, он рассчитывает, что в следующем году на это заложат необходимые средства.
При этом сейчас Украина будет увеличивать поддержку для всех, кто имеет "значительные результаты в учебе".