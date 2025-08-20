Кабмин назначил стипендии для отдельных школьников и студентов: кто сможет получить

Стипендии для школьников и студентов

Напомним, ранее мы сообщали, что выпускники, которые сдадут НМТ на 185+ баллов, получат стипендию. Речь идет о 10 000 гривен в год.

Также президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине планируют повысить стипендии для всех студентов.

По словам Зеленского, он рассчитывает, что в следующем году на это заложат необходимые средства.

При этом сейчас Украина будет увеличивать поддержку для всех, кто имеет "значительные результаты в учебе".