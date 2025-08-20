RU

Общество Образование Деньги Изменения

Кабмин назначил стипендии для отдельных школьников и студентов: кто сможет получить

Фото: Кабмин назначил стипендии для отдельных школьников и студентов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров назначил 39 стипендий для школьников и студентов, которые победили на Международном языково-литературном конкурсе имени Тараса Шевченко.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Предусмотрели 39 стипендий для школьников и студентов, которые победили на Международном языково-литературном конкурсе имени Тараса Шевченко. В общем - около 1 млн гривен в год", - сообщила Свириденко.

Размер стипендий:

  • для учеников школ - 1420 гривен/месяц;
  • для студентов учреждений профессионального предвысшего образования - 2870 гривен/месяц;
  • для студентов учреждений высшего образования и научных учреждений - 3800 гривен/месяц.

Также Кабмин утвердил 17 двухлетних стипендий для выдающихся педагогов.

Стипендии для школьников и студентов

Напомним, ранее мы сообщали, что выпускники, которые сдадут НМТ на 185+ баллов, получат стипендию. Речь идет о 10 000 гривен в год.

Также президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине планируют повысить стипендии для всех студентов.

По словам Зеленского, он рассчитывает, что в следующем году на это заложат необходимые средства.

При этом сейчас Украина будет увеличивать поддержку для всех, кто имеет "значительные результаты в учебе".

