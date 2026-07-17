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Кабмін призначив Хмару і Сибігу т.в.о. міністрів оборони та закордонних справ

17:44 17.07.2026 Пт
1 хв
Прем'єр також повідомив про реорганізацію структури міністерств
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Євген Хмара і Андрій Сибіга (колаж РБК-Україна)

У п'ятницю, 17 липня, Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючих обв'язки міністрів оборони та закордонних справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.

"За погодженням з президентом уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони та Андрія Сибігу - тимчасово виконувачем обов’язків міністра закордонних справ", - йдеться у його заяві.

Корецький наголосив на важливості збереження безперервності роботи в сферах оборони та зовнішньої політики.

Він також заявив про реорганізацію структури міністерств відповідно до рішень парламенту.

"Відновлюємо Мінагрополітики, створюємо окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Розмежували напрями економіки й довкілля та відновлення, а також інфраструктури й транспорту", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, Євгеній Хмара на посаді т.в.о. міністра оборони матиме задачі, які пов'язані не лише з ударами по РФ.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив про підготовку спеціального засідання Ставки верховного головнокомандувача. До неї планують залучити бойових командирів корпусів, а також провідних українських виробників озброєння.

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МЗС УкраїниАндрій СибігаСергій Корецький