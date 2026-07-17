Кабмін призначив Хмару і Сибігу т.в.о. міністрів оборони та закордонних справ

"За погодженням з президентом уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони та Андрія Сибігу - тимчасово виконувачем обов’язків міністра закордонних справ", - йдеться у його заяві.

Корецький наголосив на важливості збереження безперервності роботи в сферах оборони та зовнішньої політики.

Він також заявив про реорганізацію структури міністерств відповідно до рішень парламенту.

"Відновлюємо Мінагрополітики, створюємо окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Розмежували напрями економіки й довкілля та відновлення, а також інфраструктури й транспорту", - зазначив прем'єр.