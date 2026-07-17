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Кабмин назначил Хмару и Сибигу врио министров обороны и иностранных дел

17:44 17.07.2026 Пт
1 мин
Премьер также сообщил о реорганизации структуры министерств
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Евгений Хмара и Андрей Сибига (коллаж РБК-Украина)

В пятницу, 17 июля, Кабинет министров назначил временно исполняющих обязанности министров обороны и иностранных дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

"По согласованию с президентом правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны и Андрея Сибига - временно исполняющим обязанности министра иностранных дел", - говорится в его заявлении.

Корецкий отметил важность сохранения непрерывности работы в сферах обороны и внешней политики.

Он также заявил о реорганизации структуры министерств в соответствии с решениями парламента.

"Восстанавливаем Минагрополитики, создаем отдельное Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц. Разграничивали направления экономики и окружающей среды и восстановления, а также инфраструктуры и транспорта", - отметил премьер.

Напомним, Евгений Хмара в должности врио министра обороны будут иметь задачи, которые связаны не только с ударами по РФ.

Отметим, что президент Владимир Зеленский заявил о подготовке специального заседания Ставки верховного главнокомандующего. К ней планируют привлечь боевых командиров корпусов, а также ведущих украинских производителей вооружения.

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