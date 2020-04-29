Кабмин примет решение об открытии рынков с определенными условиями, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Шмыгаль заявил об уменьшении количества заболевших коронавирусом в Украине

Кабинет министров примет решение об открытии продовольственных рынков, но с определенными условиями. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, то, что у нас меньше больных по сравнению с другими странами - это заслуга карантинных мер.

"Мы вовремя вошли в карантин и вовремя из него выйдем. Сегодня на заседании правительства примем решение об открытии продуктовых и аграрных рынков, но с определенными условиями", - заявил он.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что 1 мая в Украине могут возобновить свою работу продуктовые рынки.

Напомним, в Черновцах и Полтаве в Черновцах и Полтаве предприниматели вышли на акции протеста с требованием возобновить работу продуктовых рынков и торговых мест.

Также в Хусте Закарпатской области люди перекрыли автотрассу с требованием возобновить работу продуктовых рынков. Предприниматели устроили акцию на трассе Мукачево - Рогатин.