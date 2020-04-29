Кабмін прийме рішення про відкриття ринків з певними умовами, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль заявив про зменшення кількості хворих коронавірусом в Україні

Кабінет міністрів прийме рішення про відкриття продовольчих ринків, але з певними умовами. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, те, що в нас менше хворих у порівнянні з іншими країнами - це заслуга карантинних заходів.

"Ми вчасно увійшли в карантин і вчасно з нього вийдемо. Сьогодні під час засідання уряду приймемо рішення щодо відкриття продуктових та аграрних ринків, але з певними умовами", - заявив він.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що 1 травня в Україні можуть відновити свою роботу продуктові ринки.

Нагадаємо, в Чернівцях та Полтаві в Чернівцях та Полтаві підприємці вийшли на акції протесту з вимогою відновити роботу продуктових ринків та торгових місць.

Також у Хусті Закарпатської області люди перекрили автотрасу з вимогою відновити роботу продуктових ринків. Підприємці влаштували акцію на трасі Мукачево - Рогатин.

У Чернівцях після масових протестів підприємців у міській раді прийняли рішення дозволити роботу продуктових ринків. Проект рішення передбачає обмеження роботи ринків тільки з 20:00 до 06:00.