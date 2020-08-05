Кабмин предоставит помощь членам семей погибших участников АТО и ООС

Кабинет министров Украины предоставит дополнительную адресную помощь к пенсиям членам семей военнослужащих и добровольцев, погибших во время участия в боевых действиях на Донбассе. Решение приняли по настоянию президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Как пояснил Зеленский, ранее существовала разница в размере выплат родным участников АТО/ООС, погибших в 2014-15 годах, и членам семей тех, которые погибли позже.

Согласно решению, дополнительные выплаты получат 9000 членов семей погибших военных.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, наименьшая пенсионная выплата для членов семей погибших военных, где есть один нетрудоспособный, составит теперь 7800 гривен, если двое нетрудоспособных, то 12 тысяч гривен, а если трое - 17 120 гривен.

"Пенсионный фонд проводит сейчас перерасчеты пенсий, и в сентябре семьи получат две выплаты - и за август, и за сентябрь", - отметила она.

Напомним, в июле Кабмин выделил 11 млн гривен на помощь семьям погибших участников АТО; средства выделили Министерству по делам ветеранов.