Кабмин выделил почти 11 млн гривен на помощь семьям погибших бойцов АТО

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также средства пойдут на помощь бойцам АТО, получившим инвалидность в результате участия в операции

Кабинет министров выделил почти 11 млн гривен на помощь семьям погибших бойцов АТО и военным, получивших инвалидность в результате участия в операции. Правительство одобрило соответствующий проект распоряжения.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, правительство выделило 10 434,65 тысячи гривен для оказания помощи указанным категориям лиц. Указано, что средства выделили Министерству по делам ветеранов. До 30 сентября ведомство обязали представить отчет об использовании выделенных средств.

Напомним, Кабинет министров направил местным бюджетам 611,2 млн гривен на выплату компенсации за жилье ветеранам войны и семьям героев Небесной сотни: правительство утвердило соответствующие распоряжения.

Как писало РБК-Украина, раненым на Донбассе военнослужащим на жилье выделят более 300 млн гривен: соответствующее решение на своем заседании в начале июля одобрил КМУ.