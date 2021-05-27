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Кабмин предоставил Укравтодору госгарантии на 10 млрд гривен для кредитов на ремонт дорог

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Украина, Четверг 27 мая 2021 12:46
Кабмин предоставил Укравтодору госгарантии на 10 млрд гривен для кредитов на ремонт дорог Фото: Укравтодор получит 10 млрд гривен на ремонт дорог (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил условия привлечения кредитных средств и предоставления государственных гарантий в 2021 году по заимствованиям Государственного агентства автомобильных дорог. Укравтодор получит госагарантии на 10 млрд гривен.

Постановление от 26 мая 2021 г. № 521 обнародована Правительственном портале.

Согласно постановлению, Укравтодор осуществляет заимствования, обязательства по которым обеспечены государственной гарантией, на таких условиях:

  • объем заимствований - до 10 млрд. гривен;
  • сроки заимствования - до 15 лет;

Условия заимствования, в том числе процентная ставка, определяются в кредитном договоре и/или решении об эмиссии облигаций (проспекте эмиссии), проекты которых соглашаются с Минфином.

Заимствования используются для финансирования объектов строительства, реконструкции, ремонта и для уплаты комиссии за предоставление займа в размере до 1 процента суммы заимствования.

Кроме того, постановлением Кабмина утвержден объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2021 году.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 20 мая назначила нового министра инфраструктуры. Им стал глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Верховная рада ранее уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры.

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