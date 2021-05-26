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Правила усыновления детей могут изменить: Кабмин согласовал законопроект

Новина українською →
Украина, Среда 26 мая 2021 13:44
Правила усыновления детей могут изменить: Кабмин согласовал законопроект Фото: Кабмин поддержал закон об изменении правил усыновления детей в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине хотят изменить правила усыновления детей. Кабинет министров согласовал соответствующий законопроект в ходе своего заседания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания правительства.

Документ предлагает восстановить разницу в возрасте между усыновителем и ребенком, которая не может превышать 45 лет; ввести обязательное обучение для кандидатов в усыновители, поскольку более 90% граждан, изъявивших желание усыновить ребенка, не имеют опыта воспитания детей.

Проект предусматривает, что согласие матери на усыновление ее ребенка является действительным, когда оно предоставлено в предусмотренное законом время, но не ранее чем через шесть недель после рождения ребенка.

По состоянию на 1 января этого года в Украине на учете детей, которые могут быть усыновлены, находилось более 17 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Так, в течение 2020 года в Украине усыновили 1239 детей, из них украинцами - 992 ребенка (на 443 ребенка меньше по сравнению с 2019 годом), иностранцами - 247 детей.

Напомним, летом прошлого года Кабинет министров предлагал ужесточить ответственность за серые схемы при усыновлении детей.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве социальной политики планировали законодательно усилить защиту детей, рожденных суррогатными матерями.

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