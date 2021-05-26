Правила усыновления детей могут изменить: Кабмин согласовал законопроект

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания правительства.

Документ предлагает восстановить разницу в возрасте между усыновителем и ребенком, которая не может превышать 45 лет; ввести обязательное обучение для кандидатов в усыновители, поскольку более 90% граждан, изъявивших желание усыновить ребенка, не имеют опыта воспитания детей.

Проект предусматривает, что согласие матери на усыновление ее ребенка является действительным, когда оно предоставлено в предусмотренное законом время, но не ранее чем через шесть недель после рождения ребенка.

По состоянию на 1 января этого года в Украине на учете детей, которые могут быть усыновлены, находилось более 17 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Так, в течение 2020 года в Украине усыновили 1239 детей, из них украинцами - 992 ребенка (на 443 ребенка меньше по сравнению с 2019 годом), иностранцами - 247 детей.