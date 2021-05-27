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Уряд надав Укравтодору держгарантії на 10 млрд гривень для кредитів на ремонт доріг

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Україна, Четвер 27 травня 2021 12:46
Уряд надав Укравтодору держгарантії на 10 млрд гривень для кредитів на ремонт доріг Фото: Укравтодор отримає 10 млрд гривень на ремонт доріг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив умови залучення кредитних коштів та надання державних гарантій у 2021 році за запозиченнями Державного агентства автомобільних доріг. Укравтодор отримає держагарантії на 10 млрд гривень.

Постанова від 26 травня 2021 р. № 521 оприлюднена Урядовому порталі.

Згідно з постановою, Укравтодор здійснює запозичення, зобов’язання за якими забезпечені державною гарантією, на таких умовах:

  • обсяг запозичення - до 10 млрд. гривень;
  • строки запозичення - до 15 років;

Умови запозичення, у тому числі процентна ставка, визначаються у кредитному договорі та/або рішенні про емісію облігацій (проспекті емісії), проекти яких погоджуються з Мінфіном.

Запозичення використовуються для фінансування об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та для сплати комісії за надання позики в розмірі до 1 відсотка суми запозичення.

Крім того, постановою Кабміну затверджений об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2021 році.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 20 травня призначила нового міністра інфраструктури. Ним став глава "Укравтодору" Олександр Кубраков.

Верховна рада раніше звільнила Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури.

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