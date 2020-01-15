Кабмін запропонував часткову приватизацію "Нафтогазу", "Укрзалізниці" і "Укрпошти"

Фото: засідання уряду (РБК-Україна)

Держава залишить контрольний пакет акцій підприємств, але половину можна буде продати

Кабінет міністрів затвердив перелік державних підприємств, які пропонується заборонити до приватизації. Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні 15 січня, повідомив прем'єр-міністр у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив Гончарук, пропонується встановити, що не підлягають приватизації підприємства, які забезпечують енергетичну незалежність та обороноздатність держави; є природними монополіями; мають критично важливе значення для суспільства.

Перелік підприємств міститься у додатках до проекту закону, текст якого є у розпорядженні РБК-Україна. До додатку 1 увійшли 22 об'єкти, у статутних капіталах яких частка державних корпоративних прав не може бути менше 50%+1 акція. Серед них такі компанії, як НАК "Нафтогаз України", АТ "Магістральні газопроводи України", АТ "Укртрансгаз", ПАТ "Укрнафта", АТ "Укргазвидобування", АТ "Укртранснафта", АТ "Українська залізниця", АТ "Укрпошта".

Таким чином, законопроектом пропонується дозволити продаж 49% акцій цих підприємств.

Крім того, до додатку 2 увійшли 135 об'єктів, у статутних капіталах яких частка державних корпоративних прав не може бути менше 100%. Серед цих підприємств ДП "Укргідроенерго", АТ "Укренерго", АТ "Енергоатом" та інші.

Нагадаємо, ФДМ оприлюднив перелік підприємств великої приватизації у 2020. Перелік залишився актуальним з минулого року, оскільки приватизація так і не розпочалася.

Раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оприлюднило Перелік об'єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2019 - 2021 роках. У переліку 975 підприємств, серед яких, зокрема "Одеський припортовий завод", "Донбасенерго" і "Центренерго".