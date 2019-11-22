Кабмин предлагает Раде внести изменения в Налоговый и Таможенный кодексы

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроекты о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Соответствующие проекты №2485 о внесении изменений в Налоговый кодекс в связи с принятием закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощениии досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" и №2486 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины в связи с принятием этого же закона были зарегистрированы в Раде 21 ноября. Текст документов пока отсутствует на сайте парламента.

Последний этап прохождения документов - переданы на рассмотрение руководству.

Как писало РБК-Украина ранее, правительство внесло в Верховную раду законопроект №2483 "О внесении изменений в закон "О Высшем антикоррупционном суде" в связи с принятием закона об уголовных проступках.

Напомним, закон об уголовных проступках был опубликован в издании "Голос Украины" 24 апреля. В документе прописано, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Так, 22 апреля пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон о новой классификации уголовных нарушений.

Добавим, в прошлом году депутаты ВР приняли закон об уголовных проступках: за законопроект №7279-д проголосовали 239 парламентариев.

Следует отметить, Раде предлагают отложить вступление в силу закона об уголовных проступках. В частности, законопроект, поданный народными депутатами, предлагает отсрочку введения института уголовных проступков до 1 января 2021 года.