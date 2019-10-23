ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин предлагает Раде усилить ответственность за контрабанду

Новости » Политика    23.10.2019 - 11:52
Кабмин предлагает Раде усилить ответственность за контрабанду
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

В проекте при этом Кабмин предлагает уменьшить порог по определению контрабанды

Кабинет министров предлагает усилить уголовную ответственность за контрабанду. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Fаcebook депутата Верховной рады Алексея Гончаренко.

По его словам, документом предусматривается внести изменения в статью 201 Уголовного кодекса Украины "Контрабанда".

Кабмин предлагает Раде усилить ответственность за контрабанду

"Незаконный провоз оружия, культурных ценностей, ядов, взрывчатки, специальной техники для получения информации будет наказываться лишением свободы от 3 до 7 лет. За повторное нарушение предусмотрено наказание от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Если контрабанда производилась группой лиц и в особо крупных размерах, предусмотрено наказание от 8 до 15 лет с конфискацией имущества", - сообщает парламентарий.

По словам нардепа, Кабмин при этом предлагает уменьшить порог по определению контрабанды.

"Контрабанда будет считаться в значительных размерах, если стоимость превышает в пятьсот и больше раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан, в больших размерах - если в две тысячи и больше раз, чем необлагаемый налогом минимум, в особо крупных размерах - если в пять тысяч раз и больше превышает необлагаемый налогом минимум", - отметил депутат ВР.

Напомним, начиная с 1 ноября этого года, Кабинет министров Украины планирует запустить работу новой таможни.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября Верховная рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №1230 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины о защите прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины".

Кабмин обязал Нафтогаз не учитывать долги ОРДЛО при поставках газа Кабмин отстранил главу Госкадастра Киевской области
Новости Украины Кабинет Министров Украиныконтрабанда
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь