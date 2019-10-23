Кабмин предлагает Раде усилить ответственность за контрабанду

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

В проекте при этом Кабмин предлагает уменьшить порог по определению контрабанды

Кабинет министров предлагает усилить уголовную ответственность за контрабанду. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Fаcebook депутата Верховной рады Алексея Гончаренко.

По его словам, документом предусматривается внести изменения в статью 201 Уголовного кодекса Украины "Контрабанда".

"Незаконный провоз оружия, культурных ценностей, ядов, взрывчатки, специальной техники для получения информации будет наказываться лишением свободы от 3 до 7 лет. За повторное нарушение предусмотрено наказание от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Если контрабанда производилась группой лиц и в особо крупных размерах, предусмотрено наказание от 8 до 15 лет с конфискацией имущества", - сообщает парламентарий.

По словам нардепа, Кабмин при этом предлагает уменьшить порог по определению контрабанды.

"Контрабанда будет считаться в значительных размерах, если стоимость превышает в пятьсот и больше раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан, в больших размерах - если в две тысячи и больше раз, чем необлагаемый налогом минимум, в особо крупных размерах - если в пять тысяч раз и больше превышает необлагаемый налогом минимум", - отметил депутат ВР.

Напомним, начиная с 1 ноября этого года, Кабинет министров Украины планирует запустить работу новой таможни.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября Верховная рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №1230 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины о защите прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины".