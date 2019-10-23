Кабмін пропонує Раді посилити відповідальність за контрабанду

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

У проекті при цьому Кабмін пропонує зменшити поріг по визначенню контрабанди

Кабінет міністрів пропонує посилити кримінальну відповідальність за контрабанду. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Fаcebook депутата Верховної ради Олексія Гончаренка.

За його словами, документом передбачається внести зміни до статті 201 Кримінального кодексу України "Контрабанда".

"Незаконний провіз зброї, культурних цінностей, отрут, вибухівки, спеціальної техніки для отримання інформації каратиметься позбавленням волі від 3 до 7 років. За повторне порушення передбачено покарання від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Якщо контрабанда здійснювалася групою осіб і в особливо великих розмірах, передбачено покарання від 8 до 15 років з конфіскацією майна", - повідомляє парламентарій.

За словами нардепа, Кабмін при цьому пропонує зменшити поріг по визначенню контрабанди.

"Контрабанда буде вважатися у значних розмірах, якщо вартість перевищує у п'ятсот і більше разів неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великих розмірах - якщо в дві тисячі і більше разів, ніж неоподатковуваний мінімум, в особливо великих розмірах - якщо в п'ять тисяч разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум", - зазначив депутат ВР.

Нагадаємо, починаючи з 1 листопада цього року, Кабінет міністрів України планує запустити роботу нової митниці.

Як писало РБК-Україна, в кінці вересня Верховна рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №1230 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України".