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Кабмін пропонує Раді узгодити три кодекси з законом про кримінальні проступки

Новини » Політика     28.11.2019 - 12:42
Кабмін пропонує Раді узгодити три кодекси з законом про кримінальні проступки
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Пропонується внесення змін до Податкового, Митного та Бюджетного кодексів

Кабінет міністрів пропонує Верховній раді України узгодити Податковий, Митний та Бюджетний кодекси із законом про кримінальні проступки. Про це свідчать тексти відповідних законопроектів №№2485 - 2487, опублікованих на сайті парламенту.

У пояснювальній записці вказано, що законом про кримінальні проступки запроваджене поняття "кримінальні правопорушення". До кримінальних правопорушень віднесені усі кримінально-карані діяння, які поділяються на злочини та кримінальні проступки. Таким чином, у цих кодексах термін "злочин" планується замінити терміном "кримінальні правопорушення".

Нагадаємо, У Верховній раді з'явився текст законопроекту Кабінету міністрів №2484 "Про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону про кримінальні проступки.

Так, 21 листопада Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради законопроекти про зміни до закону про Вищий антикорупційний суд, Податковий, Митний та Бюджетний кодекси у зв'язку з прийняттям закону про кримінальні проступки.

Даний закон був опублікований у виданні "Голос України" 24 квітня. У документі прописано, що він набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Слід зазначити, парламенту пропонують відкласти набуття чинності законом про кримінальні проступки. Зокрема, законопроект, поданий народними депутатами, пропонує відстрочку введення інституту кримінальних проступків до 1 січня 2021 року.

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