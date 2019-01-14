Кабмин предлагает Раде предусмотреть разработку президентом плана обороны Украины

Фото: президент Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Принятие закона позволит подготовить органы госвласти к переводу с мирного на военное положение

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде принять законопроект №9464 "О внесении изменений в закон "Об обороне Украины", которым предлагается предусмотреть разработку президентом плана обороны Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте ВР.

Соответствующий проект закона был зарегистрирован 11 января 2019 года.

Так, принятие документа позволит закрепить на законодательном уровне необходимость разработки и утверждения президентом Украины плана обороны Украины и утверждение его структуры.

"Издание указанных документов скоординирует деятельность составляющих сил обороны и позволит подготовить органы государственной власти, органы местного самоуправления, единой системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение и отпору вооруженной агрессии, ликвидации вооруженного конфликта, а также готовности населения и территории государства к обороне", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, президент Петр Порошенко предлагает Раде оптимизировать проведение процедур закупок товаров, работ и услуг в более сжатые сроки для обеспечения потребностей обороны во время действия правового режима военного положения. Так, для обеспечения потребностей обороны во время действия правового режима военного положения в Украине или в отдельных ее местностях могут быть изменены существенные условия договора о закупке товаров и услуг для обороны.

Как писало РБК-Украина ранее, 26 декабря в Украине было приостановлено действие правового режима военного положения в Украине.

Добавим, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что за время действия военного положения в 10 регионах Украины смогли значительно усилить уровень подготовленности к возможной атаке со стороны РФ.