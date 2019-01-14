Кабмін пропонує Раді передбачити розробку президентом плану оборони України

Фото: президент Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Прийняття закону дозволить підготувати органи держвлади до переведення з мирного на воєнний стан

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді прийняти законопроект №9464 "Про внесення змін до закону "Про оборону України", яким пропонується передбачити розробку президентом плану оборони України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті ВР.

Відповідний проект закону було зареєстровано 11 січня 2019 року.

Так, прийняття документу надасть можливість закріпити на законодавчому рівні необхідність розробки та затвердження президентом України плану оборони України та затвердження його структури.

"Видання зазначених документів скоординує діяльність складових сил оборони та надасть можливість підготувати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, єдиної системи цивільного захисту, національної економіки до переведення з мирного на воєнний стан та відсічі збройній агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території держави до оборони", - сказано у пояснювальній записці.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко пропонує Раді оптимізувати проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг в більш стислі терміни для забезпечення потреб оборони під час дії правового режиму воєнного стану. Так, для забезпечення потреб оборони під час дії правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях можуть бути змінені істотні умови договору про закупівлю товарів і послуг для оборони.

Як писало РБК-Україна раніше, 26 грудня в Україні було призупинено дію правового режиму воєнного стану в Україні.

Додамо, заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука заявив, що за час дії воєнного стану в 10 регіонах України змогли значно посилити рівень підготовленості до можливої атаки з боку РФ.