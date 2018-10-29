Кабмин предлагает Раде определить границы поисково-спасательного района Украины

Фото: парламент (РБК-Украина, Виталий Носач)

Документом предлагается определить понятия деятельности по поиску и спасанию на море

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде принять законопроект №9238 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о регулировании деятельности в области поиска и спасения на море". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Соответствующий проект был зарегистрирован 24 октября 2018 года.

Документом предлагается определить в соответствии с международными стандартами в этой сфере такие понятия, как деятельность по поиску и спасанию на море, поисково-спасательное судно, поисково-спасательная единица, бедствие на море, операция по поиску и операция по спасению на море, морской поисково-спасательный центр, морской спасательный подцентр, международный сигнал о бедствии и тому подобное.

Предполагается определить границы акватории моря - поисково-спасательного района Украины, - в которой применяются нормы Международной конвенции по поиску и спасанию на море 1979 года и Соглашения о сотрудничестве причерноморских государств по поиску и спасению на Черном море 1998 года.

Также планируется детально регламентировать действия капитанов морских судов, независимо от маршрута их плавания, во время бедствия или угрозы бедствия на море, предусмотреть ответственность капитана за неоказание помощи людям в море и определить обязанностью капитана морского судна подавать международный сигнал бедствия и запрет такого сигнала в других обстоятельствах.

В Уголовном кодексе Украины вводится новое название статьи 284 "Неоказание помощи судну и лицам, терпящим бедствие на море или на других водных путях".

Закон "О морских портах Украины" планируется дополнить нормами об отнесении к стратегическим объектам портовой инфраструктуры тех объектов, которые касаются национальной системы поиска и спасания на море, а также по определению источников финансирования деятельности морской поисково-спасательной службы за счет доли корабельного портового сбора.

Напомним, президент Петр Порошенко подписал указ № 320/2018, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 12 октября "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе ".

Как писало РБК-Украина ранее, 6 сентября СНБО утвердил меры по защите нацинтересов в акваториях Азовского и Черного морей. Речь идет об усилении военно-морского присутствия и создании корабельно-катерной группировки Военно-морских сил ВСУ в Азовском море, развитии соответствующей инфраструктуры, а также обеспечении подразделений береговой обороны новейшими ракетами.