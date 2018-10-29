Кабмін пропонує Раді визначити межі пошуково-рятувального району України

Фото: парламент (РБК-Україна, Віталій Носач)

Документом пропонується визначити поняття діяльності з пошуку та рятування на морі

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді прийняти законопроект №9238 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання діяльності у сфері пошуку і рятування на морі". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Відповідний проект було зареєстровано 24 жовтня 2018 року.

Документом пропонується визначити відповідно до міжнародних стандартів у цій сфері такі поняття, як діяльність з пошуку і рятування на морі, пошуково-рятувальне судно, пошуково-рятувальна одиниця, лихо на морі, операція з пошуку і операція з рятування на морі, морський пошуково-рятувальний центр, морський рятувальний підцентр, міжнародний сигнал про лихо тощо.

Передбачається визначити межі акваторії моря - пошуково-рятувального району України, - у якій застосовуються норми Міжнародної конвенції про пошук і рятування на морі 1979 року і Угоди про співробітництво причорноморських держав з пошуку та рятування на Чорному морі 1998 року.

Також планується детально регламентувати дії капітанів морських суден, незалежно від маршруту їх плавання, під час лиха або загрози лиха на морі, передбачити відповідальність капітана за ненадання допомоги людям у морі та визначити обов’язком капітана морського судна подавати міжнародний сигнал лиха і заборони такого подання за інших обставин.

У Кримінальному кодексі України вводиться нова назва статті 284 "Ненадання допомоги судну та особам, які зазнають лиха на морі або на інших водних шляхах".

Закон "Про морські порти України" планується доповнити нормами щодо віднесення до стратегічних об’єктів портової інфраструктури тих об’єктів, які стосуються національної системи пошуку і рятування на морі, а також щодо визначення джерел фінансування діяльності морської пошуково-рятувальної служби за рахунок частки корабельного портового збору.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав указ № 320/2018, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 12 жовтня "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні і Сході України, в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці" .

Як писало РБК-Україна раніше, 6 вересня РНБО затвердила заходи для захисту націнтересів в акваторіях Азовського і Чорного морів. Йдеться про посилення військово-морської присутності і створення корабельно-катерного угруповання Військово-морських сил ЗСУ в Азовському морі, розвитку відповідної інфраструктури, а також забезпеченні підрозділів берегової оборони новітніми ракетами.