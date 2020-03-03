Кабмин предлагает Раде изменить границы трех городов

Предлагается изменить границы трех городов в трех областях
Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде изменить границы трех городов в трех областях. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.
В частности, во вторник, 3 марта, на сайте Рады были зарегистрированы соответствующие проекты постановлений. Последний этап прохождения постановлений - переданы на рассмотрение руководству.
Их тексты сейчас отсутствуют на сайте парламента.
Так, Кабмин внес в ВР следующие проекты:
Напомним, в разных регионах Украины с 28 февраля начались общественные обсуждения законопроекта об изменениях в Конституцию Украины о децентрализации. Так, первый замглавы фракции СН в Раде Александр Корниенко заявил, что законопроект о децентрализации власти будет наработан представителями фракций ВР совместно с Кабинетом министров и Офисом президента.
Как писало РБК-Украина ранее, в Раде появился текст законопроекта Кабмина №2804 "Об основах административно-территориального устройства Украины".