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Кабмин предлагает Раде изменить границы трех городов

Новости » Политика     03.03.2020 - 13:35
Кабмин предлагает Раде изменить границы трех городов
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Предлагается изменить границы трех городов в трех областях

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде изменить границы трех городов в трех областях. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

В частности, во вторник, 3 марта, на сайте Рады были зарегистрированы соответствующие проекты постановлений. Последний этап прохождения постановлений - переданы на рассмотрение руководству.

Их тексты сейчас отсутствуют на сайте парламента.

Так, Кабмин внес в ВР следующие проекты:

  • №3143 об изменении и установлении границ города Овруч Овручского района Житомирской области;
  • №3142 об изменении и установлении границ города Городка Городокского района Хмельницкой области;
  • №3141 об изменении и установлении границ города Арциза Арцизскому района Одесской области.

Напомним, в разных регионах Украины с 28 февраля начались общественные обсуждения законопроекта об изменениях в Конституцию Украины о децентрализации. Так, первый замглавы фракции СН в Раде Александр Корниенко заявил, что законопроект о децентрализации власти будет наработан представителями фракций ВР совместно с Кабинетом министров и Офисом президента.

Как писало РБК-Украина ранее, в Раде появился текст законопроекта Кабмина №2804 "Об основах административно-территориального устройства Украины".

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