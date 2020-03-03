Кабмін пропонує Раді змінити межі трьох міст

Пропонується змінити межі трьох міст у трьох областях
Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді змінити межі трьох міст у трьох областях. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.
Зокрема, у вівторок, 3 березня, на сайті Ради були зареєстровані відповідні проекти постанов. Останній етап проходження постанов - передані на розгляд керівництву.
Їх тексти зараз відсутні на сайті парламенту.
Так, Кабмін вніс до ВР такі проекти:
Нагадаємо, у різних регіонах України з 28 лютого почалися громадські обговорення законопроекту про зміни до Конституції України щодо децентралізації. Так, перший замглави фракції СН у Раді Олександр Корнієнко заявив, що законопроект про децентралізацію влади буде напрацьований представниками фракцій ВР разом з Кабінетом міністрів та Офісом президента.
Як писало РБК-Україна раніше, у Раді з'явився текст законопроекту Кабміну №2804 "Про засади адміністративно-територіального устрою України".