ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін пропонує Раді змінити межі трьох міст

Новини » Політика     03.03.2020 - 13:35
Кабмін пропонує Раді змінити межі трьох міст
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Пропонується змінити межі трьох міст у трьох областях

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді змінити межі трьох міст у трьох областях. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Зокрема, у вівторок, 3 березня, на сайті Ради були зареєстровані відповідні проекти постанов. Останній етап проходження постанов - передані на розгляд керівництву.

Їх тексти зараз відсутні на сайті парламенту.

Так, Кабмін вніс до ВР такі проекти:

  • №3143 про зміну і встановлення меж міста Овруч Овруцького району Житомирської області;
  • №3142 про зміну і встановлення меж міста Городка Городоцького району Хмельницької області;
  • №3141 про зміну і встановлення меж міста Арциза Арцизького району Одеської області.

Нагадаємо, у різних регіонах України з 28 лютого почалися громадські обговорення законопроекту про зміни до Конституції України щодо децентралізації. Так, перший замглави фракції СН у Раді Олександр Корнієнко заявив, що законопроект про децентралізацію влади буде напрацьований представниками фракцій ВР разом з Кабінетом міністрів та Офісом президента.

Як писало РБК-Україна раніше, у Раді з'явився текст законопроекту Кабміну №2804 "Про засади адміністративно-територіального устрою України".

Кабмін ввів нову посаду у всіх міністерствах і центральних органах У Раді немає заяви Гончарука про відставку
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся