Кабмін пропонує Раді змінити межі трьох міст

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Пропонується змінити межі трьох міст у трьох областях

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді змінити межі трьох міст у трьох областях. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Зокрема, у вівторок, 3 березня, на сайті Ради були зареєстровані відповідні проекти постанов. Останній етап проходження постанов - передані на розгляд керівництву.

Їх тексти зараз відсутні на сайті парламенту.

Так, Кабмін вніс до ВР такі проекти:

№3143 про зміну і встановлення меж міста Овруч Овруцького району Житомирської області;

№3142 про зміну і встановлення меж міста Городка Городоцького району Хмельницької області;

№3141 про зміну і встановлення меж міста Арциза Арцизького району Одеської області.

Нагадаємо, у різних регіонах України з 28 лютого почалися громадські обговорення законопроекту про зміни до Конституції України щодо децентралізації. Так, перший замглави фракції СН у Раді Олександр Корнієнко заявив, що законопроект про децентралізацію влади буде напрацьований представниками фракцій ВР разом з Кабінетом міністрів та Офісом президента.

Як писало РБК-Україна раніше, у Раді з'явився текст законопроекту Кабміну №2804 "Про засади адміністративно-територіального устрою України".