Кабмин предлагает Раде изменения в Бюджетный кодекс

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс в связи с принятием закона об уголовных проступках. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Соответствующий проект №2487 о внесении изменений в пункт 9 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины в связи с принятием закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощени досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" был зарегистрирован в Раде 21 ноября. Текст документа пока отсутствует на сайте парламента.

Последний этап прохождения законопроекта - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, Кабмин также внес в Раду четыре законопроекта об изменениях в закон о Высшем антикоррупционном суде, Налоговый и Таможенный кодексы и закон о судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона об уголовных проступках.

Данный закон был опубликован в издании "Голос Украины" 24 апреля. Он вступит в силу с 1 января 2020 года.

Как писало РБК-Украина ранее, 22 апреля пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон о новой классификации уголовных нарушений, при этом Рада его одобрила еще в 2018 году.

Добавим, парламенту предлагают отложить вступление в силу закона об уголовных проступках до 1 января 2021 года.