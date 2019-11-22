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Кабмин предлагает Раде изменения в Бюджетный кодекс

Новости » Политика     22.11.2019 - 11:45
Кабмин предлагает Раде изменения в Бюджетный кодекс
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Изменения предлагается внести в связи с принятием закона об уголовных проступках

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс в связи с принятием закона об уголовных проступках. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Соответствующий проект №2487 о внесении изменений в пункт 9 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины в связи с принятием закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощени досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" был зарегистрирован в Раде 21 ноября. Текст документа пока отсутствует на сайте парламента.

Последний этап прохождения законопроекта - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, Кабмин также внес в Раду четыре законопроекта об изменениях в закон о Высшем антикоррупционном суде, Налоговый и Таможенный кодексы и закон о судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона об уголовных проступках.

Данный закон был опубликован в издании "Голос Украины" 24 апреля. Он вступит в силу с 1 января 2020 года.

Как писало РБК-Украина ранее, 22 апреля пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон о новой классификации уголовных нарушений, при этом Рада его одобрила еще в 2018 году.

Добавим, парламенту предлагают отложить вступление в силу закона об уголовных проступках до 1 января 2021 года.

Кабмин предлагает Раде внести изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей" Кабмин предлагает Раде внести изменения в Налоговый и Таможенный кодексы
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