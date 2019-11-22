Кабмін пропонує Раді зміни до Бюджетного кодексу

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зміни пропонується внести у зв'язку з прийняттям закону про кримінальні проступки

Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу у зв'язку з прийняттям закону про кримінальні проступки. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Відповідний проект №2487 про внесення змін до пункту 9 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України у зв'язку з прийняттям закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" був зареєстрований у Раді 21 листопада. Текст документа поки відсутній на сайті парламенту.

Останній етап проходження законопроекту - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, Кабмін також вніс у Раду чотири законопроекти про зміни до закону про Вищий антикорупційний суд, Податковий і Митний кодекси і закон про судоустрій і статус суддів у зв'язку з прийняттям закону про кримінальні проступки.

Даний закон був опублікований у виданні "Голос України" 24 квітня. Він набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Як писало РБК-Україна раніше, 22 квітня п'ятий президент України Петро Порошенко підписав закон про нову класифікацію кримінальних порушень, при цьому Рада його схвалила ще в 2018 році.

Додамо, парламенту пропонують відкласти набуття чинності законом про кримінальні проступки до 1 січня 2021 року.