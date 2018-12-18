Кабмин повысил зарплаты преподавателям на 20%

Фото: Лилия Гриневич (РБК-Украина)

Зарплаты вырастут с 1 января 2019 года

Кабинет министров принял постановление, согласно которому с 1 января 2019 года зарплата научно-педагогических работников вырастет на 20%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки (МОН) Украины.

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич отметила, что за последние два года были повышены зарплаты педагогам - учителям и воспитателям в детсадах

"Однако ни одно из этих повышений не касалось преподавателей - научно-педагогических работников, которые работают в наших университетах. В этом году именно они получат наибольшее увеличение заработной платы - на 20%", - отметила Гриневич.

Кроме того, зарплаты других педагогических работников, как и остальных бюджетников, в следующем году вырастут на 9%.

Напомним, Верховная рада Украины поддержала проект постановления №9319 "О присуждение ежегодной премии Верховной рады педагогическим работникам общеобразовательных, профессионально-технических, дошкольных и внешкольных учебных заведений". Премию присудили 28 педагогам.

РБК-Украина сообщало, что за октябрь заместители из Министерства охраны здоровья Украины получили вдвое выше зарплаты, чем в среднем за год.

Ранее глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман заявил, что в рамках медицинской реформы средняя зарплата врачей и медсестер выросла.