Кабмін підвищив зарплати викладачам на 20%

Фото: Лілія Гриневич (РБК-Україна)

Зарплати зростуть з 1 січня 2019 року

Кабінет міністрів прийняв постанову, згідно з якою з 1 січня 2019 року зарплата науково-педагогічних працівників зросте на 20%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки (МОН) України.

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич зазначила, що за останні два роки було підвищено зарплати педагогам – вчителям та вихователям у дитсадках

"Однак жодне із цих підвищень не стосувалося викладачів - науково-педагогічних працівників, які працюють у наших університетах. Цьогоріч саме вони отримають найбільше збільшення заробітної плати - на 20%", - зазначила Гриневич.

Крім того, зарплати інших педагогічних працівників, як і решти бюджетників, наступного року зростуть на 9%.

Нагадаємо, Верховна рада України підтримала проект постанови №9319 "Про присудження щорічної премії Верховної ради педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів". Премію присудили 28 педагогам.

РБК-Україна повідомляло, що За жовтень заступники з Міністерства охорони здоров'я України отримали вдвічі вище зарплати, ніж в середньому за рік.

Раніше глава Кабінету міністрів України Володимир Гройсман заявив, що в рамках медичної реформи середня зарплата лікарів і медсестер зросла.