Кабмін повернувся до питання експорту газу: які обсяги можуть дозволити

Чому експорт газу можуть відновити

Як зазначає видання, ще на початку вересня уряд припинив розгляд цього питання і планував повернутися до нього навесні 2027 року.

Однак ситуація на ринку змінилася: в середині вересня газ в Україні торгується приблизно у 2,5 раза дешевше, ніж у Європі. При цьому внутрішнє споживання скорочується, а запаси у сховищах уже перевищили офіційну ціль на зиму.



"Часткове відновлення експорту газу внутрішнього видобутку може допомогти видобувним компаніям отримати додаткові кошти, необхідні в тому числі для відновлення пошкоджених внаслідок російських ударів об’єктів, а також для захисту газовидобувних активів", - повідомляє ExPro з посиланням на учасників ринку.

Які обсяги планують дозволити

За даними джерел видання, про необмежене відкриття експорту знову не йдеться. Раніше уряд розглядав можливість дозволити продаж за кордон до 15% газу внутрішнього видобутку.

ExPro оцінює це близько у 250-260 млн кубометрів на місяць. Газ планували продавати через спеціальні аукціони на "Українській енергетичній біржі".



"При загрозі енергетичній безпеці експорт газу могли оперативно закрити", - зазначає ExPro.



Наразі офіційного рішення Кабміну немає, тому експорт газу українського видобутку залишається під забороною.