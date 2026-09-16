Кабмін повернувся до питання експорту газу: які обсяги можуть дозволити

Кабмін знову повернувся до питання часткового відкриття експорту газу українського видобутку. Причинами стали різке зростання розриву між українськими та європейськими цінами, а також потреба газовидобувних компаній у додатковій валютній виручці.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пубілкацію ExPro.
Як зазначає видання, ще на початку вересня уряд припинив розгляд цього питання і планував повернутися до нього навесні 2027 року.
Однак ситуація на ринку змінилася: в середині вересня газ в Україні торгується приблизно у 2,5 раза дешевше, ніж у Європі. При цьому внутрішнє споживання скорочується, а запаси у сховищах уже перевищили офіційну ціль на зиму.
"Часткове відновлення експорту газу внутрішнього видобутку може допомогти видобувним компаніям отримати додаткові кошти, необхідні в тому числі для відновлення пошкоджених внаслідок російських ударів об’єктів, а також для захисту газовидобувних активів", - повідомляє ExPro з посиланням на учасників ринку.
За даними джерел видання, про необмежене відкриття експорту знову не йдеться. Раніше уряд розглядав можливість дозволити продаж за кордон до 15% газу внутрішнього видобутку.
ExPro оцінює це близько у 250-260 млн кубометрів на місяць. Газ планували продавати через спеціальні аукціони на "Українській енергетичній біржі".
"При загрозі енергетичній безпеці експорт газу могли оперативно закрити", - зазначає ExPro.
Наразі офіційного рішення Кабміну немає, тому експорт газу українського видобутку залишається під забороною.
Нагадаємо, Україна наприкінці серпня достроково накопичила необхідні для проходження зими 14,6 млрд кубометрів газу. Закачування продовжилося і у вересні. За даними аналітиків, запаси в українських ПСГ уже досягли 15,25 млрд кубометрів.
Варто зауважити, уряд запровадив нульові квоти на експорт природного газу українського походження на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.