Кабмин вернулся к вопросу экспорта газа: какие объемы могут разрешить

Почему экспорт газа могут возобновить

Как отмечает издание, еще в начале сентября правительство прекратило рассмотрение этого вопроса и планировало вернуться к нему весной 2027 года.

Однако ситуация на рынке изменилась: в середине сентября газ в Украине торгуется примерно в 2,5 раза дешевле, чем в Европе. При этом внутреннее потребление сокращается, а запасы хранилищ уже превысили официальную цель на зиму.

"Частичное возобновление экспорта газа внутренней добычи может помочь добывающим компаниям получить дополнительные средства, необходимые в том числе для восстановления поврежденных в результате российских ударов объектов, а также для защиты газодобывающих активов", - сообщает ExPro со ссылкой на участников рынка.

Какие объемы планируют разрешить

По данным источников издания, о неограниченном открытии экспорта снова речь не идет. Ранее правительство рассматривало возможность разрешить продажу за границу до 15% газа внутренней добычи.

ExPro оценивает это в около 250-260 млн кубометров в месяц. Газ планировали продавать через специальные аукционы на "Украинской энергетической бирже".

"При угрозе энергетической безопасности экспорт газа могли оперативно закрыть", - отмечает ExPro.

Пока официального решения Кабмина нет, поэтому экспорт газа украинской добычи остается под запретом.