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Кабмин вернулся к вопросу экспорта газа: какие объемы могут разрешить

17:37 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Александр Мороз
В Украине могут разрешить ограниченный экспорт газа (фото: tsoua.com)

Кабмин снова вернулся к вопросу частичного открытия экспорта газа украинской добычи. Причинами стали резкий рост разрыва между украинскими и европейскими ценами, а также потребность газодобывающих компаний в дополнительной валютной выручке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию ExPro.

Почему экспорт газа могут возобновить

Как отмечает издание, еще в начале сентября правительство прекратило рассмотрение этого вопроса и планировало вернуться к нему весной 2027 года.

Однако ситуация на рынке изменилась: в середине сентября газ в Украине торгуется примерно в 2,5 раза дешевле, чем в Европе. При этом внутреннее потребление сокращается, а запасы хранилищ уже превысили официальную цель на зиму.

"Частичное возобновление экспорта газа внутренней добычи может помочь добывающим компаниям получить дополнительные средства, необходимые в том числе для восстановления поврежденных в результате российских ударов объектов, а также для защиты газодобывающих активов", - сообщает ExPro со ссылкой на участников рынка.

Какие объемы планируют разрешить

По данным источников издания, о неограниченном открытии экспорта снова речь не идет. Ранее правительство рассматривало возможность разрешить продажу за границу до 15% газа внутренней добычи.

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ExPro оценивает это в около 250-260 млн кубометров в месяц. Газ планировали продавать через специальные аукционы на "Украинской энергетической бирже".

"При угрозе энергетической безопасности экспорт газа могли оперативно закрыть", - отмечает ExPro.

Пока официального решения Кабмина нет, поэтому экспорт газа украинской добычи остается под запретом.

Напомним, Украина в конце августа досрочно накопила необходимые для прохождения зимы 14,6 млрд кубометров газа. Закачка продолжилась и в сентябре. По данным аналитиков, запасы у украинских ПХГ уже достигли 15,25 млрд кубометров.

Следует отметить, что правительство ввело нулевые квоты на экспорт природного газа украинского происхождения в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

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