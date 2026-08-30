Контрольований експорт може дати газовикам гроші на відновлення після атак, - експерт

Контрольований експорт частини газу власного видобутку може стати для приватних компаній додатковим джерелом коштів на відновлення пошкоджених об’єктів, нове буріння та підтримку видобутку після російських атак.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрезидента із питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександра Трохимця.

За його словами, росія системно атакує українську газову інфраструктуру, а це означає постійні витрати на ремонти, заміну обладнання, геологорозвідку та нові свердловини.

"Усе це коштує грошей, і немалих", - наголосив Трохимець.

Водночас він підкреслив, що йдеться не про необмежене відкриття експорту. Механізм має працювати лише за умови, що внутрішній ринок повністю забезпечений, а держава контролює граничний обсяг поставок і може оперативно їх зупинити у разі ризиків для енергетичної безпеки.

"Жодного "відкрили кордон для внутрішнього газу і продавайте скільки хочете", - зазначив він.

Окремо Трохимець звернув увагу на поточні запаси газу. За даними, які навів міністр енергетики Денис Шмигаль, у підземних сховищах уже накопичено 14,3 млрд кубометрів газу - суттєво більше, ніж на цей час торік, коли було близько 11 млрд кубометрів.

За словами Трохимця, контрольований експорт у такій моделі - це передусім питання ліквідності для газовидобувних компаній. Додаткові доходи можуть піти на відновлення пошкоджених потужностей, закупівлю техніки, нове буріння та збереження робочих місць. Для держави це також означає податки, підтримку власного видобутку і меншу потребу витрачати валюту на імпорт у майбутньому.

"Щоб завтра мати український газ, сьогодні у галузь потрібно інвестувати. В умовах війни контроль держави безумовно необхідний. Але контроль не повинен перетворюватися на заборону для бізнесу заробляти кошти, необхідні для його ж відновлення", - підсумував Трохимець.