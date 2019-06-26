Кабмин поручил провести аудит всех ТКЭ по тарифам на тепло и воду

Глава правительства Владимир Гройсман поручил Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ и Государственной аудиторской службе провести аудит всех теплокоммунэнерго по поводу объективности существующей стоимости тепла и воды. Об этом он сказал в ходе заседания правительства в среду, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Гройсман озвучил поручение в рамках внедрения программы "Честная платежка" и установления предельно обоснованного уровня стоимости Гкал в 1400 гривен.

"Проведите аудит, и затем каждый чиновник пусть выходит на трибуну и говорит, что у него все обоснованно... Аудит и контроль, будем обсуждать. Но оставлять ситуацию такой, что люди в тупике и платят, нельзя", - подчеркнул глава правительства.

"Я задаю себе вопрос, почему в одних городах цена тепла за гигокалорию 2000 гривен, а в других - 1300... Мы знаем, что тарифы, которые включают абсолютно все, не могут быть больше, чем 1400 гривен за одну гигакалорию. И такое решение мы примем об ограничениях. Это позволит добиться реальной экономии в платежках... Я заставлю всех коммунальных баронов выполнять решение правительства и дать людям честную платежку с экономически обоснованной ценой", - заявил он в начале заседания Кабмина.

Так, Гройсман анонсировал обнародование всех владельцев ТКЭ, чтобы люди знали "местных коммунальных баронов, наживающихся на потребителях".

Напомним, сегодня Кабмин установил предельные тарифы на жилищно-коммунальные услуги для украинцев на отопительный сезон 2019-2020 годов.

Отметим, Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг, правительство рекомендовало ежемесячно мониторить цены/тарифы на тепло и горячую воду.

Как писало РБК-Украина ранее, 19 июня Гройсман дал поручение подготовить проект решения об ограничении тарифов на тепло и горячую воду.