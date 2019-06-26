Кабмін доручив провести аудит усіх ТКЕ щодо тарифів на тепло і воду

Глава уряду Володимир Гройсман доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ та Державній аудиторській службі провести аудит усіх теплокомуненерго щодо об’єктивності існуючої вартості тепла і води. Про це він сказав у ході засідання уряду у середу, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Гройсман озвучив доручення у рамках запровадження програми "Чесна платіжка" і встановлення гранично обґрунтованого рівня вартості Гкал в 1400 гривень.

"Проведіть аудит, і потім кожен чиновник хай виходить на трибуну і говорить, що у нього все обґрунтовано… Аудит і контроль, будемо обговорювати. Але залишати ситуацію такою, що люди у безвиході і платять, не можна", - підкреслив глава уряду.

"Я задаю собі питання, чому в одних містах ціна тепла за гігокалорію 2 тисячі гривень, а в інших - 1300… Ми знаємо, що тарифи, які включають абсолютно все, не можуть бути більшими, ніж 1400 гривень за одну гігакалорію. І таке рішення ми приймемо про обмеження. Це дасть можливість добитися реальної економії у платіжках… Я змушу всіх комунальних баронів виконувати рішення уряду і дати людям чесну платіжку з економічно обгрунтованою ціною", - заявив він на початку засідання Кабміну.

Так, Гройсман анонсував оприлюднення усіх власників ТКЕ, аби люди знали "місцевих комунальних баронів, що наживаються на споживачах".

Нагадаємо, сьогодні Кабмін встановив граничні тарифи на житлово-комунальні послуги для українців на опалювальний сезон 2019-2020 років.

Відзначимо, Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і компослуг, уряд рекомендував щомісяця моніторити ціни/тарифи на тепло і гарячу воду.

Як писало РБК-Україна раніше, 19 червня Гройсман дав доручення підготувати проект рішення про обмеження тарифів на тепло і гарячу воду.