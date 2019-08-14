Кабмин поручил НКРЭКУ снизить тарифы на э/э для промышленности

Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман поручил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизить тарифы на электроэнергию для промышленности. Об этом он сказал в ходе заседания правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Гройсман отметил, что соответствующий проект акт о снижении тарифов должен быть подготовлен до следующей среды.

"Я предлагаю правительственное поручение НКРЭКУ и Минэнерго урегулировать вопрос цены (электроэнергии - ред.) для промышленности в связи с внедрением рынка электрической энергии. И пусть собирается эта НКРЭКУ, пусть рассматривает этот вопрос, пусть уменьшают эти тарифы, это их полномочия, пусть не включают нам дурака", - сказал глава правительства.

"Я требую от Министерства энергетики и НКРЭКУ принять все необходимые нормативно-правовые акты в пределах своих полномочий для того, чтобы снизить цены на электрическую энергию для предпринимателей в стране. Точка. И это не только я требую, а требует еще и президент Украины... До следующей среды проводите совещания, формируйте проект акта. Если изменения какие надо сделать в следующую среду - мы это сделаем", - добавил он.

Напомним, 6 августа представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус анонсировал, что через две недели будет подготовлен проект решения об уменьшении цены на электроэнергию для предприятий. Он напомнил, что у президента неоднократно выступали за отсрочку введения рынка электроэнергии.

Как писало РБК-Украина ранее, новая модель рынка электроэнергии заработала в Украине с 1 июля 2019 года. Нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году, предусмотрены различные механизмы купли-продажи электроэнергии: двусторонние договоры, рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок.

Так, в июне президент Владимир Зеленский предлагал Верховной раде отложить запуск рынка электроэнергии на один год.